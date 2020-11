Netflix v listopadu 2020: nové seriály a filmy z originální produkce

Listopadová nabídka novinek z vlastní produkce Netflixu dává tušit jednu věc – Vánoce se blíží. Během následujících týdnů se můžeme těšit na několik nových filmů a seriálů se sváteční atmosférou. Diváci mohou vyhlížet také snímek podle francouzského románu Život před sebou, kde bude hrát Sophia Loren. Drama Americká elegie by potom podle kritiků mohlo mít šanci na Oscara. Největší seriálovou novinkou je potom bezpochyby čtvrtá řada Koruny o britské panovnici Alžbětě II.

3. listopadu

Felix Lobrecht: Hype — Netflix Comedy Special

V tomhle stand-up speciálu si Felix Lobrecht svým typickým temným stylem bere na mušku extrémní zdvořilost, podivný smích nebo nemotornou dětskou chůzi. Mother — Netflix Film

Shuheiova zmatená matka se cítí ohrožená světem, který nemůže přizpůsobit svým pokřiveným představám, a uvrhne celou rodinu do neštěstí.

4. listopadu

Láska a anarchie (Love and Anarchy) — Netflix Original

Vdaná konzultantka a mladý ajťák rozjedou flirtovací hru, která zpochybňuje společenské normy – a nakonec obrátí jejich životy vzhůru nohama.

5. listopadu

Carmel: Kdo zabil Marii Martu? (Carmel: Who Killed Maria Marta?) — Netflix Original

Mrtvá žena ve vaně, kaluž krve na zemi. A manžel tvrdí, že to byla nehoda. Jenže podle pitvy to vypadá na úplně jiný příběh.



Vánoční výsadek (Operation Christmas Drop) — Netflix Film

Pečlivá poradkyně političky plánuje uzavření vojenské základny na tropickém ostrově, kde mají zajímavou vánoční tradici. A při tom se zamiluje do sympatického pilota.



Paranormal — Netflix Original

Skeptický hematolog zažije sérii nevysvětlitelných událostí a proti svojí vůli se stává nepostradatelným účastníkem vyšetřování paranormálních jevů.



6. listopadu

Citát (Citation) — Netflix Film

Nadaná nigerijská studentka oznámí, že se ji pokusil znásilnit oblíbený profesor, a pustí se tak do boje s celým vzdělávacím systémem. Podle skutečné události.



Něco jako country (Country Ever After) — Netflix Original

Reality show sleduje, jak se country zpěvák Coffey Anderson s manželkou Criscillou, která tančí hip hop, snaží skloubit rodinu a kariéru, a ještě si k tomu udržet víru.



Nekonečné zákopy (La trinchera infinita) — Netflix Film

Republikán ze španělské občanské války se ve strachu před odplatou za pomoci manželky přes 30 let skrývá ve svém domě. Podle skutečných událostí.



9. listopadu

Undercover: 2. řada (Undercover: Season 2) — Netflix Original

Tajní agenti v jednom karavanovém kempu předstírají, že jsou pár, aby pronikli do aktivit narkobarona, který tam tráví víkendy. Podle skutečných událostí.



10. listopadu

Dash & Lily — Netflix Original

Cynik Dash a veselá Lily si ve vánočním New Yorku na různých místech předávají červený zápisník se vzkazy a výzvami. Protiklady se o Vánocích prostě přitahují!



Hank a jeho popelářské auto (Trash Truck) — Netflix Family

Šestiletý Hank a jeho nejlepší kámoš, obří popelářský vůz, spolu poznávají svět a zažívají při tom spoustu dobrodružství s kamarády z říše zvířat.



11. listopadu

Aunty Donna: Zábavný dům (Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun) — Netflix Comedy Special

Komediální trio zvané Aunty Donna předvádí svůj absurdní a praštěný smysl pro humor ve skečích a písních a jako spousta neobvyklých postav.



Liberator: Operace Avalanche (The Liberator) — Netflix Original

Nesourodá jednotka odhodlaných vojáků zvyklých dělat si věci po svém razí za druhé světové války cestu invazi Spojenců do Itálie. Podle skutečných událostí.



Zrodila se drag queen (Nasce uma Rainha) — Netflix Original

Gloria Groove a Alexia Twister splňují sny, když pomáhají šesti umělcům najít sebevědomí ovládnout pódium v tomto seriálu o proměnách.

Smysl života (What We Wanted) — Netflix Film

Mezi manžely, kterým se nedaří počít dítě, to na dovolené na Sardinii začne skřípat. A rodina, která se ubytuje hned vedle nich, celou situaci ještě zhorší.



12. listopadu

Ludo — Netflix Film

Čtyři divoce odlišné příběhy od znovuobjevené sexuální nahrávky až po nepoctivě získaný kufr peněz se shodují motivem osudu, náhody a jednoho výstředního zločince.

13. listopadu

Pan Jangle a vánoční dobrodružství (Jingle Jangle: A Christmas Journey) — Netflix Film

Desetiletí poté, co ho jeho důvěryhodný učeň zradil, najde kdysi radostný hračkář novou naději, když do jeho života vstoupí jeho laskavá a zvědavá vnučka.

Život před sebou (The Life Ahead) — Netflix Film

Oscarová Sophia Loren jako žena, která přežila holocaust a teď se u moře v Itálii živí jako chůva. A k tomu se ještě ujme dvanáctiletého kluka z ulice, který ji okradl.



Žáci Midasovi (The Minions of Midas) — Netflix Original

Bohatý vydavatel se stane terčem vyděračů a jeho rozhodnutí může někoho stát život. Příběh z dnešního Madridu na motivy povídky Jacka Londona.



15. listopadu

Koruna: 4. řada (The Crown: Season 4) — Netflix Original

Seriál sleduje politické soupeření a osobní životy za vlády královny Alžběty II. a události, které určovaly dějiny druhé poloviny 20. století.



17. listopadu



Mimi šéf: zpátky ve hře: 4. řada (The Boss Baby: Back in Business: Season 4) — Netflix Family

Mimi šéf přivádí do kanceláře svého staršího bratříčka, aby ho naučil podnikat. Seriál podle populárního filmu.



Experti na podivná řemesla (We Are the Champions) — Netflix Original

Prozkoumejte řadu jedinečných soupeření, od nepředvídatelných po bizarní, a setkejte se s nadšenými komunitami v této dokumentární sérii.

18. listopadu

Hořká chuť sedmikrásek: 2. řada (El sabor de las margaritas: Season 2) — Netflix Original

Policistka vyšetřující zmizení mladé dívky v pevně semknutém galicijském městečku odhaluje tajemství spjatá i s její vlastní těžkou minulostí.



Vánoční proměna s panem Svátkem (Holiday Home Makeover with Mr. Christmas) — Netflix Original

Návrhář interiérů Benjamin „pan Svátek“ Bradley spolupracuje s důvěryhodným týmem „elfů“, aby pomohl rodinám vyzdobit své domovy na svátky.

19. listopadu

Princezna z cukrárny: Zase vyměněná (The Princess Switch: Switched Again) — Netflix Film

Margaretinu vánoční korunovaci zkomplikují trable s láskou, a tak musí přispěchat na pomoc její dvojnice Stacy. Co ale další dvojnice – zmaří jejich plány?



20. listopadu

Vánoce z jiného světa (Alien Xmas) — Netflix Family

Když se mimozemšťani pokusí ukrást ze Země gravitaci, může svět zachránit jenom štědrý Duch Vánoc – a mimozemšťánek jménem X.



Příběhy chutí: Jün-nan (Flavorful Origins: Gansu Cuisine) — Netflix Documentary

Vydejte se na lahodnou cestu kulinářskými tradicemi Číny a podívejte se na příběhy lidí, kteří zdejší pokrmy s láskou připravují.



Mám vás ráda, ať se stane cokoli (If Anything Happens I Love You) — Netflix Film

V důsledku tragédie procházejí dva zarmoucení rodiče emocionální prázdnotou, když truchlí nad ztrátou milovaného člověka spojujícího jejich rodinu.



Ohnivý gospel (Voices of Fire) — Netflix Original

Anotace zatím není k dispozici.

22. listopadu

Svátky na návsi s Dolly Parton (Dolly Parton’s Christmas on the Square) — Netflix Film

Veselou vánoční náladu zmrazí bezcitná žena, která chce v rodném městě prodat svoje pozemky. Dokážou hudba, kouzla a vzpomínky změnit její úmysly?



23. listopadu

Shawn Mendes: In Wonder — Netflix Documentary

Shawn Mendes se v dokumentu, který se natáčel během jeho světového turné, otevřeně rozpovídá o slávě, vztazích i o tom, co ho v branži ještě čeká.



24. listopadu

Dračí záchranáři: Svátky ve Stokučí (Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday) — Netflix Family

S příchodem prvního sněhu začíná vikingský svátek štědrosti Odinjúl! Tradici ale může pokazit bláznivé počasí, a tak musí zasáhnout dračí záchranáři.



Tomyho zápisník (El Cuaderno de Tomy) — Netflix Film

Žena s rakovinou v konečném stadiu nechá svému synovi na památku jedinečný zápisník s úvahami o životě, smrti a lásce. Podle skutečného příběhu.



Americká elegie (Hillbilly Elegy) — Netflix Film

Student práv z Yalu se vrací do rodného města v Appalačském pohoří, vzpomíná na minulost svojí rodiny a přemýšlí o vlastní budoucnosti. Podle oblíbené knihy pamětí.



Zvířátkoviny (Wonderoos) — Netflix Family

Dobrodružný a roztomilý tým chytrých zvířátek si společně hraje, učí se a zpívá v pestrobarevném Zoo York City.



25. listopadu

Vánoční kronika: druhá část (The Christmas Chronicles: Part 2) — Netflix Film

Kate Pierce, ze které stala cynická puberťačka, se znova nečekaně setká se Santa Clausem, když záhadný potížista vyhrožuje, že zruší Vánoce. Napořád.



Great Pretender: 2. řada (Great Pretender: Season 2) — Netflix Anime

Možná největší podvodník v Japonsku Makoto Edamura se pokusí převézt prvotřídního křiváka Laurenta Thierryho. Jenže tentokrát se přepočítal.



26. listopadu

Mosul — Netflix Film

Poté, co život mladého policisty zachrání nevyzpytatelná irácká eskadra, se k nim v decimovaném Mosulu připojí v boji proti ISIS.

27. listopadu

Tut tut autíčko Otík a Vánoce (A Go! Go! Cory Carson Christmas) — Netflix Family

Na Otíkově dvorku havaruje povědomý cizinec, který ztratí paměť, takže mu Otík musí pomoct rozpomenout se, kdo vlastně je, a zachránit tak Vánoce pro všechny.



The Call — Netflix Film

Anotace zatím není k dispozici.



Hot Chocolate Nutcracker: Klasika v novém podání (Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker) — Netflix Film

Anotace zatím není k dispozici.

Hlasy (Don’t Listen) — Netflix Film

Zoufalý Daniel zaslechne po záhadné smrti svého syna volání o pomoc z onoho světa a rozhodne se vyhledat známého odborníka na paranormální jevy.



Cukrová horečka o Vánocích: 2. řada (Sugar Rush Christmas: Season 2) — Netflix Original

V tomhle svátečním speciálu pekařské soutěže je všechno, co máte na „Cukrové horečce“ rádi. Se špetkou vánočního kouzla navrch.



O Vánocích (Überweihnachten) — Netflix Original

Anotace zatím není k dispozici.

Virgin River: 2. řada (Virgin River: Season 2) — Netflix Original

Zdravotní sestra se z Los Angeles přestěhuje do odlehlého města v severní Kalifornii, aby začala znova. Nestačí se ale divit, co a hlavně koho tam najde.

Bestie (La Belva) — Netflix Film

Aby zachránil unesenou dceru, musí v sobě vysloužilý člen speciálních jednotek probudit bestii, kterou kdysi býval. Brzy ale padne podezření i na něj.



28. listopadu

The Uncanny Counter — Netflix Original

Anotace zatím není k dispozici.

30. listopadu

A Love So Beautiful — Netflix Original

Anotace zatím není k dispozici.



Hledání Agnes (Finding Agnes) — Netflix Film

Podnikatel spojuje bouřlivý život své odcizené matky a setkává se se svou adoptivní dcerou během emotivní cesty do Maroka.



Spookley and the Christmas Kittens — Netflix Family

Anotace zatím není k dispozici.

