Netflix v dubnu 2021: všechny nové seriály a filmy z originální produkce

Místo aprílových žertíků vám přinášíme velký přehled všech premiér z produkce Netflixu, které nás čekají tento měsíc.

1. dubna



Magické Andy: 2. řada (Magical Andes: Season 2) – Netflix Documentary

Vydejte se na cestu z Argentiny do Kolumbie a poznejte lidi, kteří díky pevnému poutu s horským masivem žijí v Andách naprosto jedinečný život.



Děsivá setkání: 2. řada (Prank Encounters: Season 2) – Netflix Original

Lekačky a srandovní odhalení na skryté kameře, ve které se skuteční lidé stávají hvězdami ve svém vlastním hororu.

Obnošené příběhy (Worn Stories) – Netflix Documentary

V tomhle vtipném a dojemném dokumentárním seriálu se obyčejní lidé podělí o svoje fascinující i potrhlé příběhy o kouscích oblečení, které jsou pro ně důležité.



2. dubna







Betonový kovboj (Concrete Cowboy) – Netflix Film

Vzpurný teenager má strávit léto s otcem, o kterém už dlouho nic moc neví. Mezi černošskými kovboji z Filadelfie ale najde velkou rodinu, co vždycky drží při sobě.



Řekni prostě ano (Just Say Yes) – Netflix Film (Nizozemsko)

Lotte je nevyléčitelná romantička, ale šlamastyka se svatbou snů a zasnoubení její sobecké sestry jí obrátí život vzhůru nohama.



Madam Claude (Madame Claude) – Netflix Film (Francie)

V Paříži šedesátých let žije vlivná madam Claude, která má pod palcem nejenom svět prostituce. Na scénu ale dorazí bohatá mladá žena, která může všechno změnit.



Had (The Serpent) – Netflix Original (V. Británie)

V 70. letech si nelítostný vrah Charles Sobhraj na oblíbené „stezce hipíků“ cíleně vybírá oběti mezi cestovateli, kteří objevují jižní Asii. Podle děsivé skutečnosti.

Až do nebes (Sky High) – Netflix Film (Španělsko)

Ángel, mechanik z madridského předměstí, se zamiluje do Estrelly. Jenže pak se zaplete se zločinci a dostane se do hledáčku houževnatého detektiva



5. dubna



Rodinný sraz: 3. část (Family Reunion: Part 3) – Netflix Family

McKellanovi se přestěhují ze Seattlu na maloměsto v Georgii a jejich životní styl narazí na jižanský způsob života a konzervativní přístup prarodičů.



6. dubna



Poslední děti na Zemi: Všechno nejlepší k apokalypse (The Last Kids on Earth: Happy Apocalypse to You) – Netflix Family

Pomozte Jackovi a jeho kamarádům porazit příšery a zůstat naživu! „Poslední děti na Zemi“ v zábavném interaktivním dobrodružství.

7. dubna



Velký den: 2. sbírka (The Big Day: Collection 2) – Netflix Original

Šest zasnoubených párů, které do toho s velkou slávou praští, v ohromujícím pohledu na miliardový svatební byznys v Indii.



Dolly Parton: Pocta od MusiCares (Dolly Parton: A MusiCares Tribute) – Netflix Documentary

Dolly Partonová získá od organizace MusiCares cenu pro osobnost roku a hold jí přijde vzdát spousta slavných umělců. Úžasný večer plný hudby a krásných vzpomínek.



Snadný prachy (Snabba Cash) – Netflix Original (Švédsko)

Ve zběsilé a zlověstné honbě za bohatstvím se proplétají osudy ambiciózní podnikatelky, okouzlujícího zabijáka z gangu a problémového teenagera.



Tohle je přepadení: Krádež umění, jakou svět neviděl (This Is A Robbery: The World’s Biggest Art Heist) – Netflix Documentary

Píše se rok 1990. Dva muži přestrojení za policisty pronikají do bostonského muzea, kde ukradnou umělecké předměty nevyčíslitelné hodnoty. Podívejte se, jak k tomu došlo.

Svatební kouč (The Wedding Coach) – Netflix Original

Věčná komička Jamie Lee už si svojí uličkou prošla a má tak pro hrdličky, kterým občas tečou nervy, spoustu svérázných, ale praktických rad, jak si naplánovat svatbu.

8. dubna

Muž v domácnosti (The Way of the Househusband) – Netflix Anime

Legendární Tacu z japonské mafie jakuzy, přezdívaný Nesmrtelný drak, kdysi zmizel z podsvětí. Teď se ale vrací jako naprosto oddaný muž v domácnosti.

9. dubna



Už jste někdy viděli světlušky? (Have You Ever Seen Fireflies?) – Netflix Film (Turecko)

Na pozadí politických bojů a změn ve společnosti řeší svérázná a geniální rebelka Gülseren samotu, trable v milostném životě i různé ztráty.

Noc v ráji (Night in Paradise) – Netflix Film (J. Korea)

Mafián se po brutální tragédii stane štvancem a skryje se na ostrově Čedžu, kde se dá dohromady se ženou, která řeší vlastní vážné problémy.



Thunder Force – Netflix Film

Dvě nejlepší kamarádky z dětství jsou zase spolu. Jedna z nich totiž objevila látku, co dělá z lidí superhrdiny, takže se trochu nečekaně můžou postavit zločincům.

12. dubna

Znovuzrození boha (New Gods: Nezha Reborn) – Netflix Film (Čína)



Ne-ča žije jako obyčejný poslíček, kterého baví motoristické závody. Když ale narazí na staré nepřátele, musí v sobě znovu objevit sílu ochránit svoje milované.



13. dubna



Mighty Express: 3. řada (Mighty Express: Season 3) – Netflix Family

Svezte se vláčky Mighty Express a poznejte jejich dětské kamarády, kteří si vždycky poradí s každým zádrhelem na trati!





Lásko moje: Šest příběhů pravé lásky (My Love: Six Stories of True Love) – Netflix Documentary

Něžné portréty natáčené po dobu jednoho roku, ve kterých šest dlouholetých párů z různých konců světa ukáže, co pro ně znamená láska.



14. dubna







Neztrapňuj mě, tati! (Dad Stop Embarrassing Me!) – Netflix Original

Single táta a majitel kosmetické firmy v jedné osobě musí skočit rovnýma nohama do bouřlivých vod rodičovství – stěhuje se k němu totiž jeho tvrdohlavá náctiletá dcera.



The Circle - USA: 2. řada (The Circle: Season 2) – Netflix Original

V tomhle sociálním experimentu a soutěžní show jde o postavení a strategii. Hráči na internetu flirtují, hledají přátele a snaží se podvodem vyhrát 100 000 dolarů.



Právnická fakulta (Law School) – Netflix Original (J. Korea)

Když na jejich prestižní škole dojde k pochmurné události, spravedlnost prostřednictvím práva je podrobena zkoušce tvrdým profesorem práva a jeho ambiciózními studenty.

The Soul – Netflix Film (Čína)

Při vyšetřování smrti podnikatele odhalí státní zástupce a jeho manželka okultní tajemství a čelí vlastnímu dilematu života a smrti.



Proč jsi mě zabil? (Why Did You Kill Me?) – Netflix Documentary

Hranice mezi spravedlností a pomstou se stírá, když zničená rodina pomocí sociálních médií vypátrá lidi, kteří zabili 24letou Crystal Theobaldovou.



15. dubna



Nadosmrti (Ride or Die) – Netflix Film (Japonsko)

Rei pomůže ženě, kterou dlouhá léta miluje, uniknout ze spárů násilnického manžela. Na útěku vzplanou jejich milostné city.





16. dubna



Krokodýlí kluk Arlo (Arlo the Alligator Boy) – Netflix Family

Optimistický Arlo se rozhodne najít tátu, kterého nikdy neviděl. Vyrazí proto ze svojí bažiny do New Yorku a cestou si najde dobré kamarády. Dobrodružný muzikál.

Neobyčejné příběhy (Ajeeb Daastaans) – Netflix Film (Indie)

Nečekané události ve čtyřech krátkých filmech překvapivým způsobem rozdmýchají nepříjemné emoce, které zatím jenom skrytě doutnaly v narušených vztazích.

Rychle a zběsile – Závodníci v utajení, 4. řada: Mexiko



Vládní agentura najme náctiletého řidiče Tonyho Toretta a jeho kámoše, kteří milují adrenalin, aby se infiltrovali do prostředí ilegálních automobilových závodů.



Tanec v srdci (Into the Beat) – Netflix Film (Německo)

Dospívající balerína náhodou objeví hip-hop a stojí před složitou volbou: Jít ve šlépějích svých rodičů nebo ve své nově nalezené vášni?

18. dubna

Luis Miguel - The Series: Season 2 (Luis Miguel - The Series: 2. řada) – Netflix Original (Mexiko)

Tenhle seriál je dramatizací životního příběhu mexické superhvězdy, zpěváka Luise Miguela, který už desítky let fascinuje davy nejen v latinské Americe.





20. dubna

Izzy a její koaly: 2. řada (Izzy’s Koala World: Season 2) – Netflix Family

Malá ošetřovatelka koal Izzy Beeová a její rodina zachraňují tyhle roztomilé tvorečky na ostrově Magnetic Island v Austrálii a pomáhají jim vrátit se do divočiny.





21. dubna



Neviditelná Nula (Zero) – Netflix Original (Itálie)

Teenager, který dokáže být neviditelný, je zatažen do mocenských pletich pofidérního kriminálníka. Navíc se seznámí se záhadnou studentkou umění.





22. dubna



Život v barvě s Davidem Attenboroughem (Life in Color with David Attenborough) – Netflix Documentary

Tento dokument zkoumá pomocí inovativní technologie přírodu z nové perspektivy, jelikož zvířata používají barvu k přežití a prosperitě ve volné přírodě.



Utajený pasažér (Stowaway) – Netflix Film

Tříčlenná posádka během mise na Mars stojí před složitou volbou, když neplánovaný cestující ohrozí životy všech na palubě.

23. dubna

Světlo a stíny (Shadow and Bone) – Netflix Original

Když mladá bojovnice projeví kouzelné schopnosti, které by mohly sjednotit její svět, začnou proti ní kout pikle temné síly. Podle románové série Griša Leigh Bardugo.



Řekni mi kdy (Tell Me When) – Netflix Film (Mexiko)

Workoholik Will opouští jednotvárný život v Los Angeles a vydává se splnit poslední přání svého dědy: navštívit nejslavnější místa v Mexico City a poznat, co je to láska.





27. dubna



Fatma – Netflix Original

V roce 1917 v Portugalsku se Panna Marie zjevila třem dětem, jejichž poselství víry vyvolává pochybnosti o rodině a rozhněvá autority.



Tut Tut autíčko Otík: 4. řada (Go! Go! Cory Carson: Season 4) – Netflix Family

Tú, tú – a jedéééém! Připravte se na legraci i dobrodružství s okouzlujícím dětským vozítkem jménem Otík Klakson, které se prohání po křivolakých silničkách Autíčkova.



28. dubna







Sexify – Netflix Original (Polsko)

Studentka s mizivými milostnými zkušenostmi vymýšlí s partou kámošek inovativní sex appku. Aby uspěly mezi tvrdou konkurencí, musí ale zkoumat znepokojivý svět intimity.



Velký průvodce spánkem (Headspace Guide to Sleep) – Netflix Documentary

Naučte se lépe spát. V každém dílu se probírají různé rozšířené omyly, zazní pár dobrých rad a na závěr proběhne zklidňující meditace.



29. dubna







Co jsme viděli, co jsme slyšeli (Things Heard & Seen) – Netflix Film

Mladá žena poté, co opustí Manhattan pro život v malém městě, zjistí, že její manžel i nový domov ukrývají zlověstná tajemství

Jasuke (Yasuke) – Netflix Anime (Japonsko)

Přišel z Afriky a v krvavém a brutálním Japonsku 16. století bojoval po boku mocného pána. Říkali mu Černý samuraj a stal se legendou.



30. dubna



Nevina (The Innocent) – Netflix Original (Španělsko)

Neúmyslné zabití uvrhne mladého muže do víru vražedných intrik. A zrovna když se mu podaří najít lásku a svobodu, strhne ho jediný telefonát zase zpátky.



Rodina na baterky (The Mitchells vs. The Machines) – Netflix Family

Robotická apokalypsa překazila jejich běžkařský výlet. Nyní je na Mitchellových - nejpodivnější rodině na světě - aby zachránili lidskou rasu.



Pet Stars – Netflix Original

Reality show sledující talentovou agenturu Pets on Q při práci se zvířecími influencery, kteří dominují sociálním médiím.

Žádný zázrak: 2. řada (The Unremarkable Juanquini: Season 2) – Netflix Original

Nešikovnému kouzelníkovi se povede životní kousek, když nechá při policejní razii omylem zmizet hledaného šéfa podsvětí. Teď za to musí zaplatit.



