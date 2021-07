Netflix v červenci 2021: všechny nové seriály a filmy z originální produkce

1. července

Slyšitelně (Audible) – NETFLIX DOCUMENTARY

Neslyšící hráč amerického fotbalu se před rozlučkovým zápasem na domácím hřišti složitě vyrovnává se sebevraždou kamaráda a řeší rodinné i vztahové trable.

Dynasty Warriors – NETFLIX FILM

Válečníci, bojovníci a státníci svádějí bitvu o nadvládu v tomto fantasy příběhu podle herního hitu "Romance of the Three Kingdoms.".

Generace 56k (Generation 56k) – NETFLIX SERIES

Díky náhodnému setkání si dva třicátníci dobře zapamatují rok 1998, kdy s nimi třískaly hormony a internet jim navždycky změnil život.



Mobile Suit Gundam Hathaway – NETFLIX ANIME FILM

Po Charově povstání se Hathaway Noa postaví do čela vzpoury proti Zemské federaci. Osud mu ale změní setkání s nepřátelským důstojníkem a tajemnou ženou.



Mladá modrá krev (Young Royals) – NETFLIX SERIES

Princ Wilhelm si zvyká na nový život na prestižní Hillerské internátní škole. Naslouchat hlasu vlastního srdce ale bude těžší, než si myslel.



2. července

Osmá noc (The 8th Night) – NETFLIX FILM

V jedné ruce růženec a v druhé ostrá sekera. Tenhle mnich nahání tisíce let starého ducha, který ovládá lidi a rozpoutal na Zemi úplné peklo.



Dřevo nad zlato (Big Timber) – NETFLIX SERIES

Ostřílený dřevorubec a jeho parta zápasí s živly a nespolehlivým vybavením, aby na ostrově Vancouver natěžili drahocenné dřevo a dostali ho na trh.



Ulice strachu – 1. část: 1994 (Fear Street Part 1: 1994) – NETFLIX FILM

Po sérii brutálních vražd se dospívající dívka a její přátelé postaví zlu, které jejich nechvalně proslulé město dusí už celá staletí. Vítejte v Shadyside.



Krása, která uchvátila srdce (Haseen Dillruba) – NETFLIX FILM

Žena podezřelá z vraždy svého manžela odhaluje detaily jejich problematického manželství, které jenom dál komplikují hledání pravdy.



Smrtící střední: 2. řada (Mortel: Season 2) – NETFLIX SERIES

Dva středoškoláci uzavřou dohodu s nadpřirozenou bytostí a díky mimořádným schopnostem společně řeší případ vraždy.







4. července

To je demokracie (We The People) – NETFLIX FAMILY

Jaká vlastně máme práva a co je to občanství? Odpovědi najdete v písních populárních zpěváků, jako jsou Janelle Monáe, H.E.R., Adam Lambert nebo Brandi Carlile.



5. července

Jsi mé jaro (You Are My Spring) – NETFLIX SERIES

Mezi hotelovou recepční a psychiatrem s traumatickým dětstvím vznikne srdečné pouto, když se zapletou do zapeklitého případu místní vraždy.



6. července

Tak snad abyste šli s Timem Robinsonem: 2. řada (I Think You Should Leave with Tim Robinson: Season 2) – NETFLIX COMEDY SPECIAL

V téhle neobvyklé komediální sérii skic, která si libuje v „grilování“ hvězd, žádné obyčejné interakce neuvidíte.



7. července

Kočičí lidé (Cat People) – NETFLIX DOCUMENTARY

Každý je jiný, ale všechny je spojuje velká láska k jejich okouzlujícím kočičím kamarádům. Dokumentární seriál o lidech, kteří tahle osobitá zvířata prostě milují.



Psí přátelé: 2. řada (Dogs: Season 2) – NETFLIX DOCUMENTARY

Srdečné příběhy o stálých citových poutech, která se bez ohledu na okolnosti vytvářejí mezi psy a jejich páníčky.



Bažina 1997 (The Mire: '97) – NETFLIX SERIES

V polském městě na začátku 80. let najdou zavražděnou prostitutku a vedoucího mládeže. Policie ale s případem zachází tak, že vzbudí podezření dvou novinářů.



Válka za dveřmi (The War Next-door) – NETFLIX SERIES

Ze dvou protikladných rodin jsou náhle sousedé a mezi matkami obou rodů vypukne válka s naprosto nečekanými následky.



Major Grom: Morový doktor (Major Grom: Plague Doctor) – NETFLIX FILM

Řádění maskovaného zabijáka vyvolá ve městě chaos. Zastavit ho může jedině ostřílený, ale dost svérázný detektiv a jeho nezkušený parťák.



8. července

Elize Matsunaga: Byl jednou jeden zločin (Elize Matsunaga: Once Upon a Crime – NETFLIX DOCUMENTARY

Zločin, který otřásl Brazílií: Elize Matsunaga zastřelila a rozčtvrtila svého bohatého muže. Teď v tomhle podrobném dokumentárním seriálu poprvé promlouvá o svém případu.



RESIDENT EVIL: Infinite Darkness – NETFLIX ANIME

Léta po hrůzách v Raccoon City se Leon a Claire ocitnou v temném spiknutí, když Bílý dům zpustoší virový útok.





9. července





Atypický: 4. řada (Atypical: Season 4) – NETFLIX SERIES

Když se autistický teenager rozhodne najít si přítelkyni, jeho snaha o větší nezávislost přivede celou rodinu na cestu za sebepoznáním.



Biohackeři: 2. řada (Biohackers: Season 2) – NETFLIX SERIES

Dívka začne studovat medicínu na prestižní německé univerzitě, aby vypátrala, jak souvisí tragická událost v její rodině s vizionářskou profesorkou biologie.



Kuchařka z Castamaru (The Cook of Castamar) – NETFLIX SERIES

V Madridu roku 1720 se ovdovělý vévoda vrací do víru společenského života a zakouká se přitom do talentované kuchařky. Podle románu, který napsal Fernando J. Múñez.



Ulice strachu – 2. část: 1978 (Fear Street Part 2: 1978) – NETFLIX FILM

V prokletém městě Shadyside se ze řetězu utrhl zabiják a terorizuje celý letní tábor Nightwing. Letní kratochvíle tak střídá krvavý boj o přežití.



Jak jsem se stal superhrdinou (How I Became a Superhero) – NETFLIX FILM

Ve světě, kde vedle sebe existují lidé a superhrdinové, se osamělý policista spojí s bystrým detektivem, aby rozbili temné spiknutí, jehož cílem je získat superschopnosti.



Poslední léto (Last Summer) – NETFLIX FILM

Teenageři z jedné chicagské střední školy prožívají před nástupem na vysokou zásadní léto. Zápasí se svými sny, vztahy i svojí identitou.



Lee Su-kun: Smyslový kouč (Lee Su-geun: The Sense Coach) – NETFLIX COMEDY SPECIAL

Aby se Lee Su-geun dostal mezi nejlepší korejské komiky, musel si osvojit umění číst společenské signály. A teď to naučí i vás.



Virgin River: 3. řada – NETFLIX SERIES

Zdravotní sestra se z Los Angeles přestěhuje do odlehlého města v severní Kalifornii, aby začala znova. Nestačí se ale divit, co a hlavně koho tam najde.







13. července

Ridley Jonesová: Strážkyně muzea (Ridley Jones) – NETFLIX FAMILY

Zvědavá holka Ridley s kamarády chrání poklady Přírodovědného muzea, které skrývá i kouzelné tajemství. Všechno tu totiž v noci ožije.



14. července

Klasický horor (A Classic Horror Story) – NETFLIX FILM

Děsivý a napínavý film, ve kterém se několik lidí na cestě po jižní Itálii ztratí v lese a čeká je zoufalý boj o život.



Návod na dokonalou rodinu (The Guide to the Perfect Family) – NETFLIX FILM

Manželé z Québecu se potýkají s nástrahami, tlakem a vysokými nároky na výchovu dětí ve společnosti posedlé úspěchem a image na sociálních sítích.



Gunpowder Milkshake – NETFLIX FILM

Tři generace žen bojují proti těm, kteří jim mohli vzít všechno, v největším akčním filmu.



Loupeže (Heist) – NETFLIX DOCUMENTARY

Neobyčejné loupeže, o které se pokusili obyčejní lidé a skoro jim to vyšlo – ať už kradli miliony v hotovosti nebo luxusní bourbon. Seriál o skutečných zločinech.



Můj neortodoxní život (My Unorthodox Life) – NETFLIX SERIES

Reality show o životě Julie Haart, ředitelky společnosti Elite World Group a bývalé členky ultraortodoxní židovské komunity, a jejích dospělých dětí.



Soukromá síť: Kdo zabil Manuela Buendíu? (Private Network: Who Killed Manuel Buendía?) – NETFLIX DOCUMENTARY

Proč zemřel Manuel Buendía? A jak byla tehdejší politika propletená s pašováním drog? Detailní pohled na dílo věhlasného mexického novináře a na okolnosti jeho vraždy.



15. července

Dokonalý pár (A Perfect Fit) – NETFLIX FILM

Módní blogerka narazí na Bali na šikovného ševce a hned to mezi nimi zajiskří. Jak to bude dál s jejím snoubencem, je tím pádem ve hvězdách.



BEASTARS: 2. řada – NETFLIX ANIME

Ve světě, kde společně žijí zvířata všech druhů, pocítí něžný vlk masožravé instinkty, když se v jeho škole začne vyšetřovat vražda.



Emicida: AmarElo - Live in São Paulo – NETFLIX DOCUMENTARY

Brazilský rapper Emicida vystoupí se svými progresivními texty i rozmanitými rytmy na jevišti divadla Theatro Municipal v São Paulu a představí hity z alba „AmarElo“.



Má Amanda (My Amanda) – NETFLIX FILM

Dva nezvykle blízcí přátelé před sebou nemají žádná tajemství. A jak roky běží, jejich vzájemné pouto je jediná věc, na kterou se dá spolehnout.



Tenkrát poprvé: 2. řada (Never Have I Ever: Season 2) – NETFLIX SERIES

Indicko-americká teenagerka zažila traumatický rok. Teď by chtěla hlavně poskočit na žebříčku popularity – jenže kamarádi, rodina ani její pocity jí to vůbec neulehčují.



16. července

Deep – NETFLIX FILM

Čtyři studenti medicíny trpící nespavostí jsou zataženi do neurovědeckého experimentu, který se vymkne kontrole - a musí najít cestu ven, než bude pozdě.



Máme jasno: 3. řada (Explained: Season 3) – NETFLIX DOCUMENTARY

Tento dokumentární seriál se zabývá širokou škálou fascinujících témat, která vám osvětlí svět - od monarchií po omluvy, od psích mazlíčků po plastickou chirurgii.



Ulice strachu – 3. část: 1666 (Fear Street Part 3: 1666) – NETFLIX FILM

Deena se vrací do roku 1666 a dozvídá se pravdu o Sarah Fier. V roce 1994 přátelé bojují o své životy - a o budoucnost Shadyside.



Johnny Test – NETFLIX FAMILY

Do jakých problémů se může dostat jeden vynalézavý chlapec, jeho věrný pes a dvě sestry milující vědu? To zní jako výzva!



21. července

Chernobyl 1986 – NETFLIX FILM

Po setkání se ztracenou láskou odchází hasič Alexej do důchodu, aby začal nový život - ale černobylská katastrofa ho náhle uvrhne zpět do nebezpečí.



Filmy našeho dětství: 2. řada (The Movies That Made Us: Season 2) – NETFLIX DOCUMENTARY

U těchhle kasovních trháků jsme společně užili spoustu zábavy. Seznamte se s herci, režiséry a dalšími lidmi ze zákulisí, kteří je pro vás natočili.



Sexy příšery (Sexy Beasts) – NETFLIX SERIES

Nezadaní účastníci téhle show se rozhodli dát sbohem povrchnímu randění a pomocí rafinovaného make-upu a bizarních masek vyzkoušet, jestli je láska opravdu slepá.



Too Hot to Handle: Brazílie – NETFLIX SERIES

Zábavná reality show, ve které v pohádkovém plážovém resortu soutěží sexy mladí Brazilci o 500 tisíc brazilských realů. Kdo chce vyhrát, bude se muset vzdát sexu.



Lovci trolů: Úsvit Titánů (Trollhunters: Rise of the Titans) – NETFLIX FAMILY

Hrdinové z „Lovců trolů“, „3 mimo“ a „Kouzelníků“ spojí síly proti tajemným nepřátelům, kteří se chtějí zmocnit jejich světů – a taky zničit Zemi.







22. července

Slova v bublinách (Words Bubble Up Like Soda Pop) – NETFLIX ANIME

Poté, co se jednoho jasného slunečného dne setkají plachý chlapec, který se vyjadřuje pomocí haiku, a bublinová, ale rozpačitá dívka, prožijí krátké, kouzelné léto.



23. července

Moje druhá šance: Rivalky (A Second Chance: Rivals!) – NETFLIX FAMILY

Dospělá Maddy Cornellová, která je zdrcená, když se nekvalifikuje na olympijské hry, najde nový cíl v trénování mladých gymnastek, které se utkají s konkurenčním týmem.



Prachy na rozjezd (Bankrolled) – NETFLIX FILM

Dva bezprizorní mileniálové se sjedou a navrhnou novou odvážnou aplikaci pro sociální spravedlnost, která vydělá miliony. Pak musí přijít s aplikací.



Krvavě rudé nebe (Blood Red Sky) – NETFLIX FILM

Letadlo kdesi nad Atlantikem unesou teroristi a žena, která cestuje se synkem a trpí záhadnou nemocí, kvůli tomu musí odhalit svoje temné tajemství.



Království zombie: Ashin ze severu (Kingdom: Ashin of the North) – NETFLIX FILM

Tragédie, zrada a tajemný objev doženou mladou ženu k pomstě za vyvraždění její rodiny a kmene. Speciální epizoda „Království zombie“.



Poslední dopis od milence (The Last Letter From Your Lover) – NETFLIX FILM

Novinářka objeví truhlu s milostnými dopisy ze 60. let a rozhodne se přijít na kloub záhadám kolem románku, o kterém vyprávějí. Podle knihy od Jojo Moyes.



Vládci vesmíru: Odhalení (Masters of the Universe: Revelation) – NETFLIX SERIES

Válka o Eternii zase začíná a tentokrát to může být poslední bitva mezi He-Manem a Skeletorem. Nový animovaný seriál režiséra a scénáristy Kevina Smitha.



Holky z červeného gauče: 2. řada (Sky Rojo: Season 2) – NETFLIX SERIES

Osudová událost v nevěstinci přinutí tři ženy s traumatickou minulostí, aby se daly na šílený útěk před svým pasákem a jeho nohsledy.



27. července

Mighty Express: 4. řada – NETFLIX FAMILY

Svezte se vláčky Mighty Express a poznejte jejich dětské kamarády, kteří si vždycky poradí s každým zádrhelem na trati!



28. července

Bartkowiak – NETFLIX FILM

Poté, co jeho bratr zemře při autonehodě, převezme zneuznaný bojovník MMA rodinný noční klub - a brzy zjistí, že smrt jeho sourozence nebyla nehoda.



The Snitch Cartel: Origins – NETFLIX SERIES

Dva bratři v Cali v 60. a 70. letech 20. století žonglují s rodinou, milostnými vztahy a společnou snahou o ovládnutí kolumbijského drogového průmyslu.



Předělávka tetování (Tattoo Redo) – NETFLIX SERIES

Přijdou s příšerným tetováním a odejdou s mistrovským dílem. Přední tatéři napravují škody spáchané amatéry – podle návrhů, které pro klienty vyberou jejich nejbližší.

29. července

Letovisko lásky (Resort to Love) – NETFLIX FILM

Zpěvačka, která se vzpamatovává z rozpadu zasnoubení a krachu kariéry, se vydává na koncert do luxusního ostrovního letoviska, kde se shodou okolností žení její bývalý snoubenec.



Transformers: Války o Cybertron: Království (Transformers: War for Cybertron: Kingdom) – NETFLIX ANIME

Zběsilý závod o nalezení Allspark nejprve vyvrcholí na cizí planetě, kde se budoucnost přenese do současnosti.



30. července

Kentaurie (Centaurworld) – NETFLIX FAMILY

Statečná válečná kobyla je přenesena z bojiště do země, která je obývaná bláznivými zpívajícími kentaury všech různých podob a velikostí.



Make-up star: 3. řada (Glow Up: Season 3) – NETFLIX SERIES

V tomhle soutěžním pořadu plní nadějní vizážisté rozmanité výzvy. Výherce dostane šanci udělat kariéru ve světě kosmetiky.



Poslední žoldák (The Last Mercenary) – NETFLIX FILM

Pětadvacet let poté, co uzavřel dohodu s francouzskou tajnou službou o ochraně svého syna, je agent nucen opustit úkryt.



Myth & Mogul: John DeLorean – NETFLIX DOCUMENTARY

Tento třídílný dokumentární seriál kombinuje exkluzivní přístup a rozhovory s dosud neviděnými záběry natočenými oscarovým režisérem D. A. Pennebakerem a zkoumá vzestup a pád automobilové ikony Johna DeLoreana, chlapce z plakátu korporátní chamtivosti konce 70. let.

Outer Banks: 2. řada – NETFLIX SERIES

Teenager John B. na ostrově boháčů a chudých přesvědčí svoje tři nejlepší kamarády a společně se vydají hledat legendární poklad spojený se zmizením jeho otce.



