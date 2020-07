Netflix v červenci 2020: nové originální seriály a filmy na prázdniny

Pokud by vás během letní dovolené překvapily deštivé dny, Netflix si pro vás připravil dlouhý seznam nových seriálů a filmů ze své původní produkce. Nezapomeňte, že díky evropskému nařízení o jednotném digitálním trhu můžete Netflix bez omezení využívat i na cestách ve všech zemích EU. Správnou letní atmosféru se pokusí navodit italská komedie Pod žhavým sluncem nebo francouzská romantická komedie MILF. Naopak zaručeně vás zchladí další řada vikingské série Seveřané nebo pokračování slavného detektivního seriálu Nevyjasněné zzáhady. Populární herec Zac Efron se vydá do světa v cestovatelském seriálu. Pro milovníky akce je připraven film Old Guard: Nesmrtelní nebo seriál ze světa Transformers.

1. července

Chico Bon Bon, 2. řada (Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt) — Netflix Family

Opičák šikula Chico Bon Bon má vždycky po ruce správné nářadí. Se svojí partou Opravářů rád píchne lidem z městečka Blunderburg a spraví všechno rozbité.



Karppi, 2. řada (Deadwind) — Netflix Original

Pouze pár měsíců po tragické události vyšetřuje detektivka Sofia Karppi vraždu, která souvisí s helsinskou stavební firmou.



Řekni ano (Say I Do) — Netflix Original

Reality show pro páry. Po překonání nejrůznějších překážek dostanou možnost oslavit svoji lásku svatbou snů, kterou jim jako překvapení do týdne připraví tři experti.



Pod žhavým sluncem (Sotto il sole di Riccione) — Netflix Film

Parta teenagerů se během prázdnin na plážích v Riccione rychle spřátelí a společně řeší romantické vztahy a letní lásky.



Nevyjasněné záhady (Unsolved Mysteries) — Netflix Documentary

Legendární dokumentární seriál se vrací na obrazovky s další várkou záhadných zmizení, šokujících vražd, nadpřirozených setkání a dalších skutečných případů.



2. července



Válečná jeptiška (Warrior Nun) — Netflix Original

Osiřelá dospívající dívka se probudí v márnici a zjistí, že má nové superschopnosti. Stává se z ní vyvolená nositelka svatozáře tajné sekty jeptišek, které loví démony.



Thiago Ventura: Pokas — Netflix Comedy Special

Praštěný stand-up speciál, ve kterém Thiago Ventura vtipkuje o životě v chudinské čtvrti nebo sociálních problémech a vysvětluje, že člověka dělají činy, a ne slova.



3. července



Kristy a její klub, 1. řada (The Baby-Sitters Club) — Netflix Original

Seriál o partě kamarádek a jejich klubu na hlídání dětí přináší moderně pojaté příběhy z oblíbených knížek Ann M. Martin.



Holky na drátě: Poslední řada, 2. část (Cable Girls) — Netflix Original

Madrid, 20. léta 20. století. Čtyři ženy v národní telefonické společnosti žonglují se vztahy, přátelstvím a prací na moderním pracovišti.



Zoufalky (Desperados) — Netflix Film

Nevyléčitelná romantička Wes odešle v opilosti trapný e-mail a pak se svými kámoškami pospíchá do Mexika, aby ho smazala dřív, než si ho její nová láska přečte.



Nenávist: Počátky (JU-ON: Origins) — Netflix Original

Odborník na paranormální jevy neúnavně zkoumá prokletý dům, kde se kdysi přihodilo něco hrůzného jedné ženě a jejímu dítěti.



Krabice poslední záchrany (Southern Survival) — Netflix Original

Tým firmy Battlbox testuje výrobky, které mají lidem pomoct přežít v nebezpečných situacích, jako jsou výbuchy, přírodní pohromy nebo vloupání.



8. července



Mucho Mucho Amor: Legendární Walter Mercado (Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado) — Netflix Documentary

Legendární astrolog Walter Mercado byl okouzlující a měl laskavé srdce. Na vrcholu slávy ale najednou zmizel ze světa. V tomhle dokumentu zjistíte, jak k tomu došlo.



Bez státní příslušnosti (Stateless) — Netflix Original

Žena na útěku, odvážný uprchlík, horlivá úřednice a otec v nesnázích. Neznali se, ale teď se jejich cesty protnou v australském záchytném středisku pro imigranty.



9. července



Japonsko pod vodou (Japan Sinks: 2020) — Netflix Anime

Japonsko je po obřím zemětřesení zničené a začíná klesat ke dnu. A jedna rodina musí napnout všechny síly, aby přežila cestu potápějícím se souostrovím.



Ochránce, 4. řada (The Protector) — Netflix Original

Mladík z dnešního Istanbulu objevuje svoje vazby na tajný starověký řád a vydává se na cestu za záchranou města před nesmrtelným nepřítelem.



10. července



The Claudia Kishi Club — Netflix Documentary

Asijskoameričtí kreativci vzdávají vášnivý hold ikonické, stereotypy rozbíjející postavě z „Baby-Sitters Club“ v tomto upřímném dokumentárním filmu.



Zac Efron nohama na Zemi (Down to Earth with Zac Efron) — Netflix Original

V tomhle pořadu o cestování putuje herec Zac Efron po světě s expertem na wellness Darinem Olienem a zjišťuje, jak žít zdravě a udržitelně.



Kapitán Bombarďák ve vesmíru (The Epic Tales of Captain Underpants in Space) — Netflix Family

Nejlepší kamarádi George a Harold se se spolužáky a diktátorským ředitelem vydávají na záhadnou misi v hlubinách vesmíru.

Pětkrát rande naslepo: Brazílie (Dating Around: Brazil) — Netflix Original

Reality show, ve které šest singles čeká pět různých schůzek naslepo v trendy městských lokalitách v Brazílii. Koho asi pozvou na druhé rande?



Old Guard: Nesmrtelní (The Old Guard) — Netflix Film

Čtveřice bojovníků, kteří neznají smrt, po staletí tajně chrání lidstvo. Ve chvíli, kdy se objeví pátý nesmrtelný, se jejich nadpřirozené schopnosti stanou terčem útoku.



Dvanáct (The Twelve) — Netflix Original

Dvanáct obyčejných lidí s kupou vlastních problémů zasedne v porotě a musí vynést verdikt nad ženou, která je obviněná z vraždy svojí nejlepší kamarádky a vlastní dcery. 14. července

Léky a drogy (The Business of Drugs) — Netflix Documentary

Bývalá analytička CIA zkoumá obchod se šesti zakázanými látkami a ukazuje, jak drogy svádějí k riskantnímu chování, které může skončit i smrtí.

Jsme v tom společně (On est ensemble) — Netflix Documentary

Aktivisti z celého světa bojují proti nespravedlnosti a snaží se o změny ve společnosti. Tenhle dokument vznikl potom, co natočili videoklip „Solidarité“.

Urzila Carlson: Overqualified Loser — Netflix Comedy Special

Stand-up komička Urzila Carlson udržuje smějící se dav svými myšlenkami na přepracování reality show „The Biggest Loser“, lituje sexuální nahrávky a kocovin z krabicového vína.



15. července



Hříšná touha (Oscuro deseo) — Netflix Original

Vdaná Alma odjede na osudový víkend plný vášně s tragickým koncem, po kterém začne hledat pravdu o svých nejbližších.



Záletníci (Gli Infedeli) — Netflix Film

Od nehorázných lží po sexy překvapení. Sbírka krátkých příběhů ukazuje, jakých pošetilostí se dopouští muži, kteří mají trable s věrností a vztahy.



Vyvázni se zdravou kůží: Předtím a potom (Skin Decisions: Before and After) — Netflix Original

Sestra Jamie a doktorka Sheila Nazarian používají nejmodernější postupy z oboru péče o pleť a plastické chirurgie, aby svoje klienty změnily k lepšímu na těle i na duši.

16. července



Zákeřná setkání (Fatal Affair) — Netflix Film

Posezení se starým známým se promění v nebezpečnou posedlost. Právnička se ocitá uprostřed děsivé hry na kočku a myš, která ohrožuje všechny její blízké.



Manželství po indicku (Indian Matchmaking) — Netflix Original

Dohazovačka Sima Taparia pomáhá klientům z USA a Indie domlouvat sňatky a ukazuje pohled do zákulisí tradičních zvyklostí v moderní době.



MILF — Netflix Film

Tři nejlepší kámošky po čtyřicítce si na dovolené začnou s mladšími muži.



17. července







Z úst do úst (Boca a Boca) — Netflix Original

V brazilském městě, kde se lidé živí chovem dobytka, propukne mezi mladými panika. Způsobí ji epidemie infekce, která se přenáší líbáním.



Prokletá (Cursed) — Netflix Original

V této nové verzi klasické legendy spojí mladík Nimue síly s žoldákem Artušem, aby našli Merlina a starodávný meč.



20. července



Ashley Garcia: Geniální a zamilovaná (Ashley Garcia: Genius in Love) — Netflix Family

Patnáctiletá vědkyně Ashley Garciaová se stěhuje na druhý konec země za kariérou v oboru robotiky. Zároveň zkoumá bílá místa na mapě moderního dospívání.



Jak prodávat drogy přes internet (rychle), 2 řada (How to Sell Drugs Online (Fast)) — Netflix Original

Podivínský teenager chce získat zpět expřítelkyni, a tak začne online prodávat extázi přímo ze svého pokoje. A vypracuje se na jednoho z největších evropských dealerů.



Jack Whitehall: Jen žertuju (Jack Whitehall: I’m Only Joking) — Netflix Comedy Special

Jack Whitehall dostal pódium veselými příběhy o šťastných párech, životě v hotelech, lidské hlouposti a svém zcestovalém otci.



Pouliční strava: Latinská Amerika (Street Food: Latin America) — Netflix Documentary

V této pestrobarevné dokumentární sérii latinskoameričtí kuchaři vyprávějí své příběhy a svým lahodným jídlům přinášejí chuť tradice a inovací.



22. července

Město strachu: New York versus mafie (Fear City: New York vs The Mafia) — Netflix Documentary

New York City v sedmdesátých letech ovládlo násilí pěti mafiánských rodin, dokud skupina federálních agentů nezkusila nepředstavitelné: sesadit je.



Láska ve spektru (Love on the Spectrum) — Netflix Documentary

Láska neroste jen tak na stromech. A pro čtyři mladé lidi s poruchou autistického spektra je nepředvídatelný svět randění opravdu velký oříšek.



Seveřané, 3. řada (Norsemen) — Netflix Original

Vikingové z městečka Norheim v roce 790 př. n. l. mají náročný program plný drancování, plenění a násilných řešení problémů.



Znaky, 2. řada (Signs) — Netflix Original

Vražda mladé ženy v mnohém připomíná deset let starý nevyřešený případ. Nový policejní velitel musí prolomit mlčení, které obestírá městečko v Sovích horách.



23. července



Larva na ostrově: film (The Larva Island Movie) — Netflix Family

Po návratu z ostrova Chuck vylíčí pochybovačné reportérce všechny lumpárny svých larvích kámošů Červenýho a Žlutýho. Filmové pokračování úspěšného kresleného seriálu.

24. července

Španělsko, zpívej! (¡A cantar!) — Netflix Original

Účastníci téhle nové pěvecké soutěže rozjedou ty největší hity a pokaždé, když strefí správný tón, se jackpot zvýší až na 30 000 EUR.



Křupaví mazlíčci (Animal Crackers) — Netflix Film

Rodina zdědí zanedbaný cirkus ... spolu s kouzelnou krabicí zvířecích sušenek, z nichž se každý, kdo jednu sní, stane skutečným živým zvířetem.



Dračí záchranáři: Tajemství křídlozpěvů (Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing) — Netflix Family

Když hudební drak s krásným hlasem hypnotizuje draky a lidi z Huttsgaloru, musí záchranáři najít způsob, jak kouzlo zlomit.



Stánek s polibky 2 (The Kissing Booth 2) — Netflix Film

Elle si připravuje plány po střední škole, udržuje si románek na dálku s Noahem, mění své přátelství s Lee a je přitahována k novému spolužákovi.



Oběť bouři (Ofrenda a la tormenta — Netflix Film

Amaia má za úkol vyšetřit podezřelé úmrtí holčičky, jejíž otec se snažil utéct s jejím tělem. Třetí část trilogie Baztán.



28. července

Univerzita poslední šance: Lany (Last Chance U: Lany) — Netflix Documentary

Špičkoví sportovci s komplikovanou minulostí zkusí ještě naposledy zvrátit svůj osud a splnit si své sny.



29. července



Hejtr (The Hater) — Netflix Film

Ctižádostivý mladík začíná pracovat v temném světě pomlouvačných kampaní na sociálních sítích. Záhy ale zjišťuje, že virtuální jed dokáže otrávit i skutečné životy.



Nejdrsnější věznice světa, 4. řada (Inside the World’s Toughest Prisons) — Netflix Original

Investigativní novináři se dobrovolně nechají zavřít do těch nejhorších světových věznic, kde vládne strach a brutalita.

30. července



Transformers: Války o Cybertron – trilogie (Transformers: War for Cybertron Trilogy) — Netflix Anime

V prvním příběhu ze světa Transformerů mezi sebou Autoboti a Deceptikoni na umírající planetě zuřivě bojují o kontrolu nad Prajiskrou.



31. července

Get Even — Netflix Original

Podrobnosti zatím nezveřejněny.

Latte and the Magic Waterstone — Netflix Family

Podrobnosti zatím nezveřejněny.

Singl na vdávání (Seriously Single) — Netflix Film

Zatímco její nejlepší svobodná kamarádka ji vybízí, aby zůstala svobodná, odbornice na sociální média nemůže přestat sledovat život své bývalé lásky.



Kostka na čas (The Speed Cubers) — Netflix Documentary

Dokument odhalí výjimečný vztah držitelů světových rekordů ve skládání Rubikovy kostky, který jsou přáteli a zároveň konkurenty.



Cukrová horečka, 2. řada (Sugar Rush: Extra Sweet) — Netflix Original

Nejdůležitější surovinou je čas, protože tyhle týmy při pečení sladkých dobrot nesoupeří jen mezi sebou, ale také s časomírou.



The Umbrella Academy, 2. řada — Netflix Original

Odcizení sourozenci s výjimečnými schopnostmi se znova setkají po smrti svého otce a odhalí šokující rodinná tajemství a nebezpečí pro celé lidstvo.



Vis a Vis: El Oasis — Netflix Original

Podrobnosti zatím nezveřejněny.

