Netflix letos přidá 40 nových her, připravuje dalších 86

Netflix se už docela dlouho snaží prorazit se svými mobilními hrami. Založil několik herních studií, několik jich koupil, nicméně zatím s tím nijak zvlášť neprorazil. Ty jsou bezplatně k dispozici pro uživatele služby a stáhnout je lze přes obchody s aplikacemi pro Google Android a Apple iOS. Prozatím má Netflix v nabídce 55 mobilních her a letos by se měla jejich nabídka téměř zdvojnásobit. Společnost se totiž nechala slyšet, že do konce roku se objeví ještě dalších 40 her, což by celkový počet dostalo na 95.



U toho se ale nemá skončit. Samotná herní studia Netflixu připravují dalších 16 her a další partneři mají ve vývoji 70 herních titulů. To už přibliží celkový počet skoro ke dvěma stovkám. Netflix zmínil, že nejúspěšnější hrou se stala Too Hot to Handle: Love is a Game, která je založena na show Too Hot to Handle. 18. dubna by se měla objevit hra Mighty Quest: Rogue Palace od Ubisoftu, přičemž půjde o první ze tří her tohoto studia exkluzivně pro Netflix.