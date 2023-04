Netflix letos po 25 letech skončí s půjčováním DVD, v září pošle to poslední

Půjčovny DVD jsou už dávno za zenitem a zájem o disky s filmy poklesl natolik, že skončí i Netflix. Pod ním si většina lidí představuje streamovací službu, nicméně ta před 25 lety začínala jako půjčovna DVD a ke streamování se jen časem dopracovala, nezačínala s ním. Myšlenka byla na svou dobu velmi dobrá. Zaplatili jste předplatné a mohli jste si na základě jeho výše půjčit jeden až tři filmy měsíčně. Poštou vám přišlo DVD s obálkou pro zaslání DVD (případně dnes i Blu-ray) zpět. Dnes v roce 2023 zní ceny služby šíleně, 10 USD měsíčně se platilo za jedno DVD, 15 USD za dvě a 20 USD za tři.



Dnes máte za 20 USD měsíčně Netflix Premium s neomezeným sledováním 4K obsahu. Přesto se služba dodnes využívala např. v oblastech, kde je problém s internetovým připojením (což v USA není zas až tak neobvyklé). Netflix ale se zasíláním disků skončí, 23. září pošle poslední DVD nebo Blu-ray disk a uzavře tak svou čtvrt století dlouhou kapitolu.

Připomeňme, že prvním zaslaným DVD byl film Beetlejuice, což se stalo 10. března 1998. Od té doby bylo půjčeno 5,2 miliardy disků, což by bylo téměř 16 DVD na obyvatele USA, nicméně služba měla za svou historii 40 milionů předplatitelů. Každý si tak průměrně půjčil 130 filmů. Nejpopulárnějším filmem byl The Blind Side (Zrození šampióna) z roku 2009. Pokud jde o streamovací službu, tak ta je dnes mnohem populárnější a nyní má 232,5 milionů předplatitelů. To je dáno i tím, že je dostupná takřka celosvětově (v USA má 74,4 milionů).