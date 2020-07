Nefflix natočí anime seriál podle slavných her Splinter Cell

V roce 2002 byl vydán první díl z akční herní série Splinter Cell, která se nesmazatelným písmem zapsala do dějin videoher. Ačkoliv nový díl nevyšel již sedm let a o pokračování se zatím pouze šušká, přesto se nejspíš fanoušci v budoucnu dočkají jedné významné novinky. Místo počítačů a herních konzolí ovšem patrně zamíří do služby Netflix, neboť se bude jednat o animovaný seriál. Tuto informaci zveřejnil koncem týdne portál Variety, i když zatím bez oficiálního potvrzení. Konkrétně se hovoří o tom, že půjde o zpracování ve stylu japonského anime. V tuto chvíli by měly být v plánu dvě řady s celkem šestnácti epizodami.

Ačkoliv zatím není jasné, jaký série ponese název ani jakou část příběhu tvůrci zvolí, máme k dispozici jméno prvního tvůrce. Jako scénárista a výkonný producent by měl působit Derek Kolstad, který se nejvíce proslavil jako spoluautor všech tří akčních filmů John Wick s celkovými tržbami přes 584 milionů dolarů. Pro novou streamovací službu Quibi vytvářel akční komediální seriál Die Hart, ve kterém si zahráli Kevin Hart a John Travolta. Podílí se také na seriálu Falcon & Winter Soldier z Marvel Universe, která bude letos dostupná na platformě Disney+. Na budoucím seriálu Splinter Cell se bude podílet také herní studio Ubisoft, které rovněž není v tomto ohledu úplným nováčkem – v minulosti se podílelo na sérii Mythic Quest pro Apple TV+.

Netflix, Ubisoft i Derek Kolstad odmítli komentovat spekulace okolo seriálové adaptace. Poslední videohra franšízy Splinter Cell vyšla v roce 2013 a ačkoliv se v uplynulých letech objevilo několik náznaků, že je v plánu nový díl, prozatím se fanoušci nedočkali oficiálního potvrzení. A vzhledem ke zlozvyku Ubisoftu rušit již rozpracované herní projekty není jasné, zda se v následujících letech něco změní. Na druhou stranu by seriálová adaptace mohla být vhodnou příležitostí k vydání nového dílu hry. Připomeňme, že od roku 2012 se mluví také o filmové adaptaci, ve které si měl zahrát Tom Hardy, ale její produkce byla přerušena. Franšíza Splinter Cell se dostala také do knihkupectví jako knižní série.

