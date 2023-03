LG se vysmívá Samsungu: jeho WOLED netrpí vypalováním obrazu jako QD-OLED

Není to tak dávno, co se Samsung smál společnosti LG, že její OLED displeje trpí na vypalování obrazu při dlouhodobém používání a jeho LCD televize jsou proti tomu imunní. Je totiž dobře známo, že diody typu OLED nemají rády statický obraz a pokud dlouho zobrazují stejnou věc, dojde k tomu, že se tento vzor "vypálí" do obrazovky a pořád zde bude viditelný mírný nádech tohoto obrazu. Problémem je to v případě televizí např. u dlouho zobrazeného loga televizního kanálu, u počítačů pak jde zejména o lištu operačního systému.

Samsung také kritizoval bílou diodu u televizí LG, která dle jeho slov způsobovala nejasné a mdlé barvy. Je po poněkud pokrytecké, protože sám Samsung vyvíjí snímače s bílými pixely pro telefony, kde totéž najednou není zásadním problémem. Není to poprvé, co se Samsung vysmíval něčemu, co pak sám používal (např. časté výtky na adresu Applu, příkladem může být odstranění nabíjecího adaptéru nebo audio jacku, k čemuž Samsung sám velmi rychle přešel, ačkoli to předtím hlasitě kritizoval).



QD-OLED displeje jsou na tom s vypalováním obrazu ještě hůř, než jejich WOLED, které Samsung kvůli tomuto fenoménu kritizoval. Tvrdí to na základě Nyní to LG Samsungu vrací. Na nedávné prezentaci se zástupci společnosti LG smáli naopak Samsungu, že jejichdispleje jsou na tom s vypalováním obrazu ještě hůř, než jejich, které Samsung kvůli tomuto fenoménu kritizoval. Tvrdí to na základě akcelerovaných testů serveru Rtings , kde televize zobrazují kanál CNN 20 nebo 15,5 hodin denně (126 hodin týdně) a televize od Samsungu a Sony (s panelem Samsung QD-OLED) už po dvou měsících vykazují vypalování obrazu, viz Samsung S95B Sony A95K . Nové televize LG C2 ničím takovým netrpí díky novější generaci panelu OLED EX, nicméně třeba u starší LG CX je to viditelné docela dost a kritika ze strany Samsungu byla v tomto oprávněná ("blbé" je, že jeho televize trpí na totéž).

Větší odolnost vůči vypalování má být dána kombinací hardwaru a softwaru. LG používá mnohem častější sekvenci pro obnovu pixelů (např. Sony 3 týdně, LG 21), svůj podíl má dle LG i těžký vodík (deuterium), který má pomoci dosáhnout vyššího jasu a zlepšit stabilitu panelu a v neposlední řadě to mají být právě ony kritizované bílé pixely. LG zde tvrdí, že díky nim dokáže dosáhnout většího jasu a kontrastu bez toho, aniž by diody musely jet na plný výkon jako u Samsungu, což u QD-OLED snižuje jejich životnost.

Zde je ale nutné podotknout jeden detail. LG srovnávalo svou nejnovější generací s odcházející generací televizí Samsung. Jde o korektní srovnání toho, co je aktuálně na trhu, nicméně Samsung by měl již brzy představit novou generaci svých QD-OLED panelů, takže to, co platí dnes, nemusí platit "zítra". Může, ale nemusí.