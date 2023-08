Laserové projektory NEC PA1505UL a PA1705UL s až 17000 lumeny přichází na trh

Sharp NEC, které se nyní dostávají na trh, byť v trochu jiné podobě. Máme tu model PA1705UL a místo původně ohlášeného PA1405UL je tu silnější PA1505UL. Jejich číselné označení napovídá max. světelný tok uprostřed, který je 17000, resp. 15000 lumenů, takže zvládnou i velmi dobře osvětlené místnosti (jinak jde o 16000, resp. 14000 lumenů). Oba dva projektory disponují technologií 3LCD s rozlišením 1920×1200 pixelů s poměrem stran 16:10. Max. kontrast dosahuje 3M:1. Životnost lampy je 20000 hodin a uživatel si může vybrat mezi 6 různými objektivy. Posun objektivu je podporován v rozsahu +/-25° horizontálně a +/-65° vertikálně.

Pokud jde o velikost projekční plochy, tak ta může být od 60" (152 cm) do 500" (12,7 metru), což by mělo stačit i na velké konferenční místnosti, vysokoškolské auly a podobně. Ostatně podporované vzdálenosti jsou od 68 cm do 80,77 metru. Na vstupu si projektor poradí i se 4K rozlišením. Najdeme tu porty 3G-SDI, HDBaseT a dva HDMI. Nechybí ani 3,5mm stereo jack pro audio výstup a pro vstup dálkového ovládání. To se dá provést i přes 9pinový RS-232 a ethernetové spojení (RJ-45). Projektor má také jeden USB-A 2.0. Sám o sobě měří 599×238×490 mm a váží 28,7 kg, přičemž v tichém režimu dosahuje hlučnosti 37 dB(A), v normálním pak 43 dB(A), v případě slabší verze je to 35, resp. 38 dB(A). Jejich zajímavostí je také krytí IP5X, jsou tedy odolné vůči prachu a nemají filtr, takže jsou i takřka bezúdržbové. V prodeji budou už od konce srpna.