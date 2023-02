Keanu Reeves zakazuje digitální úpravy, TikTok ale válcuje účet s jeho deepfake

V rozhovoru pro Wired se známý herec Keanu Reeves rozpovídal o jeho vztahu k digitálním úpravám hereckých výkonů. Sám je proti nadměrným editacím, protože pak si přijde, že tam vůbec nemusí být a nemusí se snažit. To ho rozladilo už před nějakými 20 lety, kdy mu v nejmenovaném filmu přidali slzy. Přesto se mírným úpravám nebrání, pokud o nich ví. Co mu však vadí, jsou schopnosti umělé inteligence a algoritmů pro vytváření deepfakes. Zatímco ve filmech se na případných úpravách podílí a konzultuje je, deepfakes nemá (žádný) herec vůbec pod kontrolou. Dle jeho slov je to děsivé, zároveň však bude zajímavé sledovat, jak budou lidé s těmito technologiemi nakládat.



Přitom je to zrovna Keanu Reeves, kdo se stal virálním terčem deepfakes na sociálních sítích. Účet unreal_keanu dává jasně najevo, že nejde o účet herce a jde o parodii, stejně je ale zajímavé, jak dobře (alespoň ve velikostech videa na sítích) tyto parodie vypadají a bylo by zajímavé vědět, kolik lidí považuje tento účet za skutečný. Má už 8,7 milionu sledujících a není jediný takový. Od stejného autora má svůj účet i falešný Robert Pattinson ( unreal_robert ) nebo Margot Robbie ( unreal_margot s 1,3 miliony). Svého realně-digitálního imitátora má i Tom Cruise