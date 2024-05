JVC představilo čtveřici nových 8K projektorů včetně DLA-NZ900

JVC představuje nové high-endové projektory, které si poradí i s 8K obrazem, a to nejen na vstupu, ale i na výstupu. Nativně jde ale o 4K projektor s technologií 4K D-ILA (0,69"), vysokého rozlišení dosahuje pomocí technologie 8K/e-shiftX, tedy posouváním o půl pixelu. Oproti předchozím modelům DLA-NZ9 má nový DLA-NZ900/DLA-RS4200 o 50 % vyšší kontrast s hodnotou 150K:1, v případě levnějších verzí DLA-NZ800/DLA-RS3200 je to 100K:1. Zvýšil se také světelný tok, a to na 3300, resp. 2700 lumenů, v obou případech je životnost na 20 tisíc hodin. Užitečným vylepšením je lepší energetická efektivita, ta je totiž vyšší o 90 % oproti prvnímu laserovému projektoru DLA-Z1.



Projektory zvládají na vstupu video 8K60p a 4K120p, podporují tedy 48Gbps video vstup přes HDMI. 4K120p je určen především pro hráče díky sníženým latencím, u tohoto režimu nefunguje vyhlazování pohybu jako u 60p režimů (technologie Clear Motion Drive). Máme tu technologii Frame Adapt HDR 2, které analyzuje maximální jas každého snímku v HDR10 a upravuje dynamický rozsah pro optimální vizuální zážitek. Podporováno je i HLG10+ a HLG. Projektor je kompatibilní s 3D obsahem, nechybí ani automatická kalibrace nebo Filmmaker Mode. Obraz může mít 60" až 300" úhlopříčku (152 až 762 cm).

Modely DLA-NZ900/DLA-RS4200 mají 100mm objektiv s 18 členy v 16 skupinách, podporuje 100% vertikální posun a 43% horizontální. DLA-NZ800/DLA-RS3200 pak disponují 65mm objektivem se 17 členy v 15 skupinách. Spotřeba projektorů činí 440 W. DLA-NZ900 měří 500×234×528 mm a váží 25,3 kg, levnější model je o 23 mm kratší (505 místo 528 mm) a váží 23,1 kg. Počítejte s velmi vysokými cenami, a to 26.000 USD, resp. 16.000 USD (ostatně už předchozí DLA-NZ9 u nás stál okolo 650 tisíc Kč, DLA-NZ8 pak lehce pod 400 tisíc Kč).