Hraní bez konzole. Aplikace Xbox zamíří na Smart TV

Budoucnost hraní se podle mnohých ukrývá v cloudu. Místo drahého hardwaru postačí hráčům rychlé a stabilní připojení k internetu. Aktuálně existuje několik platforem, které umožňují streamovat hry z cloudu. Microsoft se připojil letos na podzim, když spustil dlouho očekávaný projekt Xbox Cloud Gaming (původně xCloud). Zatím ovšem s řadou omezení – služba funguje v beta verzi, pouze ve vybraných regionech (mimo ČR) a navíc pouze na smartphonech či tabletech s Androidem. V budoucnu se snad platforma rozšíří na počítače s Windows 10 i další zařízení včetně televizorů.

Ilustrační obrázek

Šéf Xboxu Phil Spencer v rozhovoru pro web The Verge potvrdil, že se počítá se Smart TV. Aplikace Xbox s možností streamování her by měla dorazit během následujících 12 měsíců, tedy v průběhu roku 2021. Sám Spencer dnešní televize označil za „herní konzoli, která je ukryta za obrazovkou s platformou pro aplikace, rozhraním Bluetooth a schopnostmi streamování“. Po vydání aplikace Xbox na chytré televizory tedy postačí hráčům pouze herní ovladač a zaplatit měsíční předplatné, aby si mohli doma užít tituly z herních konzolí – i bez Xboxu. Přesto se Spencer nebojí, že by konzole brzy skončily v propadlišti dějin. Xbox Series X a S podle něj není poslední hardware, který firma uvedla na trh.

Zatím není jasné, s jakými platformami ve Smart TV pro Xbox Cloud Gaming zatím Microsoft počítá. Xbox v minulosti navázal partnerství s LG a Samsungem, proto není vyloučeno, že aplikace zamíří mezi prvními právě na jejich systémy webOS a Tizen. Z velkých hráčů zbývá ještě Android TV od Googlu, která běží např. na televizorech Philips, Sony nebo TCL. Android TV navíc používají také streamovací zařízení a set-top boxy od Xiaomi i dalších výrobců. Teoreticky by se tak mohl Xbox Cloud Gaming dostat i na Nvidia Shield TV, která je takovou poloviční herní konzolí. Xbox by tím vstoupil do rybníku Nvidie, která provozuje vlastní službu cloudového hraní GeForce Now.

Nvidia ovšem zdaleka není jediná konkurence, která by mohla zhatit plány Microsoftu. Ani Sony – výrobci PlayStationu 5 – se nemusí líbit Xbox Cloud Gaming na televizorech Sony s Android TV. Samotný Google také provozuje vlastní herní platformu Stadia, která ovšem zatím nefunguje na Android TV.

Ceny souvisejících / podobných produktů: