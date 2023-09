Herní projektor BenQ X3100i slibuje 240Hz frekvenci i 3300 ANSI lumenů

Společnost BenQ představuje nový herní projektor X3100i. Tato novinka využívá systému 4LED s nativním rozlišením UHD 4K, tedy 3840×2160 pixelů. Dosahuje maximálního kontrastu 600K:1 a podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů), zajímavostí je především vysoký světelný tok 3300 ANSI lumenů, díky čemuž by měl nabídnout docela jasný obraz i ve dne za silnějšího světla. Životnost lampy je 20 tisíc hodin, v režimu ECO a SmartEco pak 30 tisíc. Hráče budou zajímat především odezvy a frekvence, takže můžete počítat se 4K při 60 Hz s 16,7ms odezvou. Stejnou má ve všech 60Hz režimech, nicméně dosahuje i 120Hz frekvence ve FHD a 2K, kde odezva klesne na 8,3 ms. Komu by to bylo málo, může využít rozlišení FHD s 240Hz frekvencí, a pak se může těšit na odezvu pouhých 4,2 ms.



Projektor zvládá pokrýt 100 % prostoru DCI-P3 a 95 % Rec.709. Má i speciální režimy pro různé typy her a druhy obrazu. Najdeme tu porty HDMI 2.0b, jeden USB-A 2.0, RS232 a 3,5mm jacky (zvukový výstup a 12V DC). Nechybí ani dva 5W reproduktory a S/PDIF. Novinka má 330W spotřebu (na 110V síti) a hluk 32 dB(A), který v Eco režimu klesne na 28 dB(A). Operačním systémem je Android 11.0, přičemž tu najdete předinstalovanou aplikaci pro Netflix. Bezdrátová rozhraní zahrnují Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, podporováno je AirPlay, Google Cast a Miracast. Rozměry jsou 272×213×259 mm a váží 6,8 kg. Cena byla stanovena na 2399 EUR, tedy necelých 59 tisíc Kč.