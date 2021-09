GoPro Hero10 Black umí 5.3K video při 60 fps

Společnost GoPro je tradičním výrobcem akčních kamer a nyní představuje novou generaci Hero10 Black. Ta vylepšuje vlastnosti kamery na několika frontách, ve funkcích i ve schopnostech videa. Zrychluje např. upload na cloud, umožňuje přímé kopírování do telefonu přes aplikaci GoPro Quik, nechybí ani možnost živého streamování a funkce webkamery. Potěší zvýšení snímkovací frekvence předního displeje na 30 fps.



Co se týče obrazu, Hero10 Black zvládá 5.3K video (5312×2988 pixelů) při 60 fps a UHD 4K video (3840×2160 pixelů) dokonce při 120 fps. Pokud se spokojíte s 2.7K rozlišením, těšit se můžete dokonce na 240 fps. Z videa můžete vystřihnout 19,6MPx snímky a ve foto režimu lze dosáhnout dokonce 23,6MPx rozlišení, možné je využít i záznam do RAWu. K dispozici je také stabilizace HyperSmooth 4.0 se třemi režimy (OFF, Standard a Boost). Poslední režim přináší ořez videa. Datový tok může dosahovat 100 Mbps a podporován je záznam do H.264 i H.265. Zvládá také sekvenční snímání s 30 fps (45 snímků za 1,5 sekundy).



Ke kameře lze připojit např. externí mikrofon, využít můžete i HDMI port. Přidat lze i externí displej (např. pro vlogging) nebo doplňkové světlo. Akumulátor má kapacitu 1720 mAh. Hero10 Black je vodotěsná do hloubky 10 metrů. Cena činí 499 USD (v případě předplatného služeb GoPro je pak cena snížena na 399 USD).

