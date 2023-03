Disney škrtá, jako první byla zrušena divize pro metaverse a virtuální realitu

Disney, které hodlá zlepšit své hospodaření a zbavuje se některých divizí. Celkem má firmu opustit 7000 zaměstnanců ve třech kolech, což má snížit náklady o zhruba 5,5 mld. USD, a v tom prvním se rozloučí právě s divizí pro virtuální i rozšířenou realitu a metaverse. S virtuální realitou (a jejími dalšími formami, jako je rozšířená a smíšená) je to to hodně nahnuté. Konceptu věří hodně společnost Meta, zaútočit na trh by chtěl i Apple , nicméně zatím se nedá mluvit o nějak skvělých výsledcích (divize Reality Labs od Mety je v obrovské ztrátě, nicméně zajímavou informací je, že prodeje headsetů Quest jsou ve stejných řádech jako např. prodeje konzole Sony PlayStation 5!). Google a Microsoft trh se spotřebitelskými headsety (a nejen těmi) opustily a máme tu další firmu, která v projektu virtuální reality nechce pokračovat. Je jí, které hodlá zlepšit své hospodaření a zbavuje se některých divizí. Celkem má firmu opustit 7000 zaměstnanců ve třech kolech, což má snížit náklady o zhruba 5,5 mld. USD, a v tom prvním se rozloučí právě s divizí pro virtuální i rozšířenou realitu a metaverse.

Tato divize je relativně malá, čítá jen okolo 50 zaměstnanců a jediný, kdo nebude propuštěn, ale bude přeřazen na jiné projekty, je Mike White. Disney oznámilo, že se pustí do VR/AR koncem roku 2021 a v únoru 2022 založilo novou divizi pro vývoj VR/AR, která by měla přinést nové způsoby zábavy zejména do Disney parků. Bohužel ani po roce se nic zásadního neděje, špatné ekonomické ukazatele a vzrůstající konkurence na lukrativnějším trhu se streamovacími službami tak znamenají, že je divize poslána k ledu. Někdejší "další velký převrat ve vyprávění příběhů" se tak nezrealizuje. Alespoň prozatím ne.