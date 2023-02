Disney propustí 7000 lidí, Disney+ v USA a Kanadě nabralo jen 200 tisíc předplatitelů

Společnost Disney vydala finanční výsledky za poslední čtvrtletí a v některých ukazatelích tu nemáme pozitivní zprávy. I když je firma při příjmech 23,5 mld. USD a čistém zisku 1,28 mld. USD v kladných číslech, streamovací služba Disney+ na tom není nejlépe. Za poslední čtvrtletí se jí v USA a Kanadě povedlo zvednout počet předplatitelů jen o 200 tisíc a celkový počet se tak dostal na 46,6 milionů. Mezinárodně pak vše, co spadá pod Disney+ včetně Hotstar přineslo úbytek 2,4 milionu lidí, Hulu získalo 700 tisíc a ESPN Plus pak 600 tisíc uživatelů. Problémem je, že streamovací byznys přináší společnosti stále ztráty a za poslední čtvrtletí to bylo okolo 1,05 mld. USD. Disney předpokládá, že do kladných čísel by se to mohlo překlopit koncem fiskálního roku 2024.



Bob Iger, který byl CEO společnosti do roku 2020 a v loňském listopadu se do pozice zase vrátil (nahradil Boba Chapeka), hodlá situaci pochopitelně zlepšit. Součástí toho bude např. propuštění zhruba 7000 zaměstnanců (cca 4 % pracovní síly). Celkově se má ušetřit 5,5 mld. USD a propouštění bude jen částí tohoto úsilí. Dopomoci má i reorganizace firmy natři divize, a to Disney Entertainment (film, televize, streamování), ESPN a Disney parky (a merchandise). Streamování je i přes svou současnou ztrátovost prioritou. Zda to pomůže, to se teprve ukáže, je to už 3. plán na restrukturalizaci v posledních 5 letech.