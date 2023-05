BenQ uvedl laserový ultra-short-throw projektor V5000i

Společnostnedávno představila trojici projektorů s technologií HDR-PRO , kterou obsahuje i další model. Zahrnuje tedy podporu HDR10+, HLG, HDR Tone Mapping a Local Contrast Enhancer. Jde o laserový 3RGB ultra-short-throw projektor, který dosahuje světelného toku 2500 ANSI lumenů, může se pochlubit vysokým rozlišením 4K a podporuje vstup až do frekvence 120 Hz, nicméně sám o sobě toto rozlišení zobrazuje max. do 60 Hz. Díky krátkým odezvám (17,9 ms ve 4K/60Hz) by měl být vhodný i pro hráče. Výrobce hovoří o 95% pokrytí prostoru BT.2020 a 98% pokrytí DCI-P3. Máme tu i vyhlazování obraz MEMC a výrobce hovoří o dynamickém kontrastu 2M:1.