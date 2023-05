Avatar: The Way of Water míří na Disney+ a HBO Max

Do kin Avatar: The Way of Water dorazil loni v prosinci a dohromady vydělal zhruba 2,3 miliardy dolarů. Stal se tak nejen komerčně nejúspěšnějším filmem roku 2022, ale i třetím nejúspěšnějším snímkem v globální historii filmu. Sesadil z bronzového místa legendární Titanic (1997), počin režiséra Jamese Camerona. Ten však smutnit nemusí – za filmy Avatar, přičemž ten první z nich z roku 2009 sedí neohroženě na první příčce všech kasovních trháků vůbec, stojí totiž rovněž on.

Děj The Way of Water se odehrává více než dekádu po událostech prvního filmu. I diváci na planetě Zemi si na pokračování museli počkat třináct let. Kdo si však počká, dočká se mnoha možností. Přestože je premiéra kasovních trháků současně na více streamovacích službách raritou, bude The Way of Water od června dostupné celosvětově na Disney+ a společně s tím ještě v USA (v ČR nikoli) na HBO Max, jež brzy zjednoduší svůj název na Max.

Fanouškům, kteří film dosud nestačili vidět v kinech, či těm, kteří touží po opětovné podívané, se tak otevírají nové šance. Z pohodlí domova budou moci na toulkách po hlubokých lesích a vznášejících se horách Pandory doprovodit rodinu Sullyových, tedy Jakea, Neytiri a jejich děti.

Disney+ a HBO Max film uvedou 7. června.