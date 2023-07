Ahsoka: oficiální trailer na velmi očekávaný seriál ze světa Star Wars

Postavu Ahsoky Tano ztvární opět herečka Rosario Dawson , s kterou jsme se mohli v této roli setkat už v druhé řadě seriálu The Mandalorian , za což sklidila u fanoušků Star Wars velmi příznivý ohlas. Ahsoka je zajímavá z vícero důvodů. Předně je třeba začít tím, že je zástupcem rasy Togrutů , které lze snadno rozpoznat podle specifického dutého orgánu na hlavě, pomocí něhož cítí pohyb fyzických objektů ve své blízkosti v dosahu cca 25 metrů a který s přibývajícími roky výrazně roste do výšky tak, že se z něj časem stanou rohy.

Poprvé jsme se s ní mohli setkat v animovaném seriálu Star Wars: Klonové války (Star Wars: The Clone Wars; 2008 - 2020), kde byla Ahsoka mladým padawanem Anakina Skywalkera. Svůj trénink ale nedokončila a přestože se dostala až tak daleko, že jí bylo s ohledem na její mimořádné schopnosti nabídnuto, aby se stala nejmladším rytířem Jedi v historii, nakonec to odmítla a vydala se svou vlastní cestou. Pak se objevila v dalším animovaném seriálu Star Wars Povstalci (Star Wars Rebels; 2014 - 2017), kde dokonce zkřížila své světelné meče s Darth Vaderem, tedy s tím, co se stalo z jejího bývalého mistra Jedi.

Časem se v komunitě kolem Star Wars stala Ahsoka velmi oblíbenou postavou, přestože jsme se s ní ve filmech nikdy nesetkali. V hrané podobě se tak poprvé objevila až v roce 2020 v seriálu The Mandalorian a vzhledem k tomu, jaké na ni byly pozitivní ohlasy, Disney ještě v tom samém roce 10. prosince oznámilo, že bude mít svůj vlastní seriál, u kterého si režii i scénář vezme na starost Dave Filoni, tedy ten, kdo stál u samotného zrodu této postavy v Klonových válkách. To je i důvodem, proč má nový seriál tak vysoká očekávání a proč se dlouhodobí fanoušci Star Wars stejně jako příznivci Sci-fi mají na co těšit. Nejnovější oficiální trailer:

Za zhlédnutí stojí také dřívější teaser trailer, který se objevil už v dubnu:

Seriál se začne vysílat na streamovací platformě Disney+ od 23. srpna 2023.