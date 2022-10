8K TV hrozí v EU zánik kvůli striktním limitům spotřeby, možná to půjde obejít

Evropská unie se snaží snižovat spotřebu elektrické energie, kde to jen jde. Už zakázala vysavače s vysokým příkonem nebo klasické žárovky, kde se to začalo obcházet tím, že se označily za prostředek k topení. Dalším produktem, který je na pranýři, jsou málo úsporné televize (což je především problém těch s vysokým rozlišením). Nejde o samotné rozlišení jako takové, ale pochopitelně o jejich spotřebu. Od března 2021 bylo pozměněno označování energetických tříd a nemálo televizí spadlo do nejhorší kategorie G. Za pár měsíců, v březnu 2023, má dojít k dalšímu posunu, který by mohl znamenat stopku pro televize s 8K rozlišením.



Ty mají zpravidla vyšší spotřebu než 4K modely a nové limity patrně nesplní, což by znamenal jejich konec na půdě EU ještě dříve, než vlastně pořádně začaly. Možná ale nebude vše tak černé, jak to na první pohled vypadá. Vše se může obrátit na dvou podstatných detailech. Energy Efficiency Index bude projednáván ještě jednou před jeho změnou na konci tohoto roku, takže se možná obáváme zbytečně a limity nakonec nebudou tak striktní.

Druhým detailem je to, že se tento limit možná bude týkat jen výchozího režimu. To by pak šlo obejít tím, že televize by ve výchozím stavu běžely v nějakém normovaném režimu se sníženou spotřebou, aby byly papírově úsporné a orgány EU byly spokojené, nicméně uživatel by si mohl zapnout nějaký jiný (opravdu použitelný) režim zobrazení, který by měl spotřebu převyšující papírové požadavky. Samsung např. už dnes informuje uživatele o tom, že některé režimy zobrazení mohou vést k vyšší spotřebě elektrické energie.