PS5 používá „přiškrcené“ HDMI 2.1, podpora VRR přijde později

Některé letošní televizory přišly na trh s HDMI 2.1, které díky vyšší propustnosti a doplňkovým funkcím najde nejširší využití v kombinaci s herními konzolemi. Nakonec se ukázalo, že všechny specifikace podporují pouze některé modely, a to se navíc ještě potýkají s problémy (např. VRR na LG OLED TV nebo 4K120 na Sony XH90 ). Jak se ovšem začíná ukazovat, zcela bez problémů to nebude ani se samotnými konzolemi. Vincent Theo z webu HDTVTest ve svém videu odhalil, že PlayStation 5 používá HDMI 2.1 s propustností omezenou na 32 Gb/s. Co to může pro hráče znamenat?

Kvůli omezené propustnosti může dojít k tomu, že konzole bude nucena snížit kvalitu výstupu, aby byla přes HDMI 2:1 přenesena všechna data. Někteří novopečení majitelé PS5 si totiž v nastavení všimli, že při přepnutí výstupu na 4K HDR s obnovovací frekvencí 120 Hz dojde k tzv. podvzorkování barvonosných složek – z původního samplingu 4:4:4 dojde ke kompresi na 4.2:2. Cílem je snížení šířky pásma, aby k přenosu stačilo zmiňovaných 32 Gb/s. K podvzorkování nedochází při používá výstupu 4K se 60 Hz. Hráči by tak teoreticky mohli zaznamenat určité snížení kvality barev, ale otázkou zůstává, zda si toho lidské oko vůbec všimne.

Navíc toto omezení se dotkne pouze některých her pro PS5, neboť většina z nich nepodporuje 4K HDR. A filmoví fanoušci nemusí mít vůbec starost, snímky v HDR se samplingem 4:4:4 si vystačí s 24 Hz. Do budoucna by ovšem Sony tento problém mělo řešit, neboť plánuje pomocí aktualizace odemknout výstup v 8K rozlišení. Můžeme tedy předpokládat, že omezení propustnosti HDMI 2.1 nebude hardwarové, ale spíše softwarové, takže by jej mohl vyřešit update. Připomeňme, že konkurenční Xbox Series X nabízí propustnost 40 Gb/s. To je také maximum, které podporují letošní LG OLED TV , ačkoliv loňské modely nabízely plnou propustnost 48 Gb/s.