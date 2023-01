OLED televize Panasonic MZ2000 přináší vysoký jas a technologii MLA

Také Panasonic představil své novinky na veletrhu CES 2023. V jeho případě je to OLED televize řady MZ2000, která nahrazuje loňský model LZ2000B. Zásadní novinkou je tu modul Master OLED Ultimate, který využívá technologii Micro Lens Array (MLA). Mikročočky před diodami dokážou lépe zkoncentrovat světlo a zvýšit jas panelu. Zatímco loňský model nabízel okolo 1000 nitů, ten letošní má poskytovat 1500 nitů. Panasonic to přímo i demonstroval na veletrhu, kde na 10% okně dosáhl 1456 nitů. Při větším podílu bílé barvy by televize měla nadále dosahovat přes 1000 nitů. Displej vyrábí společnost LG. Obraz má na starosti HCX Pro AI Processor, nechybí např. funkce Streaming 4K Remaster pro upscaling obsahu z nižšího rozlišení.



Novinka bude k dispozici s úhlopříčkami 55", 65" a 77", nicméně MLA technologie bude chybět největší 77" verzi. Najdeme tu podporu pro HDR formáty HDR10, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ a HLG Photo. Televize podporuje 4K při 120 Hz, nicméně v režimu Dolby Vision je maximem 60 Hz. Samozřejmostí je pro hráče ALLM nebo VRR technologie G-Sync a FreeSync. FilmMaker Mode nyní bere do úvahy okolní osvětlení, kterému přizpůsobuje teplotu barev, True Game Mode podporuje hardwarovou kalibraci pomocí softwaru od Calmanu. Máme tu jen dva porty HDMI 2.1, zvuk mají na starosti reproduktory s podporou Dolby Atmos. Do Evropy se podívá na podzim letošního roku.